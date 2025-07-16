Çin İran'a Destek Veriyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, Tahran yönetiminin ulusal egemenliğini ve haysiyetini koruma çabalarına Pekin yönetiminin "destek vermeye devam edeceğini" belirtti.

Xinhua ajansının haberine göre Vang, Çin'in Tiençin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Erakçi ile görüştü.

Vang, İran'ın ulusal egemenliğini ve haysiyetini koruma çabalarına Çin'in "destek vermeye devam edeceğini" ifade etti.

İran'ın "zorbalığa direnme, siyasi müzakereler yoluyla meşru hak ve çıkarlarını savunma" girişimlerine de yardımcı olmaya devam edeceklerinin altını çizen Vang, Tahran yönetiminin komşu ülkelerle ilişkilerini "sürekli olarak iyileştirmeye ve geliştirmeye devam etmeye olan bağlılığına" da destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığından da Erakçi-Vang görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Erakçi, Çinli mevkidaşının "İsrail ile ABD'nin İran'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik saldırılarını" kınaması konusundaki tutumundan memnun olduklarını belirterek ülkesinin, karşılıklı saygı ve güvene dayalı kapsamlı bir stratejik işbirliği çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletme konusundaki iradesini vurguladı.

İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları uluslararası platformlarda kınamasından dolayı Çin'e teşekkür eden Erakçi, İran-İsrail çatışmasının sona ermesinden sonra yaşanan gelişmeler hakkında Çinli mevkidaşına bilgi verdi.

Görüşmede İranlı ve Çinli bakanlar, iki ülke arasındaki çeşitli ekonomik ve ticari alanlardaki anlaşmaların ve işbirliği mutabakatlarının uygulanmasının son durumunu değerlendirdi.

Pakistan'la yakın işbirliğinden duyulan memnuniyet mesajı

Öte yandan Vang, ŞİÖ toplantısı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, iki bakanın, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ve çok taraflı işbirliği dahil olmak üzere karşılıklı çıkarların bulunduğu kilit alanlarda geniş kapsamlı görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan ve Çin'in her koşulda stratejik işbirliği ortaklığının gücünü vurgulayan ikili, çeşitli alanlarda devam eden yakın işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her iki taraf da bölgesel barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik etmek için ikili işbirliğini daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.