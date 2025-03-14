Çin, İran'ın Nükleer Programı İçin Beş Maddeli Teklif Sundü

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümüne yönelik beş madde önerdiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günkü görüşmede Çin'in anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürdüğünü ve güç kullanımı ile yasadışı yaptırımlara karşı olduğunu belirtti.

Wang, Çin'in hak ve sorumlulukları dengeleme konusunda kararlı olduğunu ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı hedeflerine yönelik bütüncül bir yaklaşıma sahip olduğunu ifade etti.

Çin'in yeni uzlaşının temeli olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı çerçevesine bağlı kalmaya devam ettiğini kaydeden Wang, diyalog yoluyla işbirliğini teşvik etmeye kararlı olduklarını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müdahalesi yönünde baskı yapılmasına karşı çıktıklarını belirtti.

Wang, aşamalı ve karşılıklı bir yaklaşıma bağlılıklarının sürdüğünü ve istişare yoluyla uzlaşmayı hedeflediklerini söyledi.