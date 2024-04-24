Çin, İspanya\'ya bir çift panda gönderecek

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BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin, önümüzdeki hafta İspanya'ya bir çift panda gönderecek. 10 yılı aşkın bir süre İspanya'da yaşayan bir önceki panda çifti ise yaklaşık 2 ay önce ülkeye geri dönmüştü.

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dev pandalar Jin Xi ve Zhu Yu'nun 29 Nisan'da ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinden yola çıkacağını bildirdi. Çift, 10 yıl boyunca İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir hayvanat bahçesinde kalacak.

Dernek, an itibarıyla pandaların sağlık durumunun iyi olduğunu ve karantina sürecinde olduklarını belirtti.