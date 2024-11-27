Çin-İtalya İnovasyon Haftası Napoli'de Başladı

Güncel

NAPOLİ, 27 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 13. Çin-İtalya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Haftası'na katılan insanlar, 26 Kasım 2024.

13. Çin-İtalya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Haftası salı günü Napoli'de başladı. Her iki taraf da küresel zorlukları ele almak ve ortak kalkınmayı ilerletmek için teknolojik inovasyon işbirliğini teşvik etme sözü verdi. (Fotoğraf: Zhang Xinwen/Xinhua)