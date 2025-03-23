Çin-Japonya İlişkileri İyileşiyor

TOKYO, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Japonya ilişkilerindeki iyileşme ivmesinin kolay elde edilmediğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi temelinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumartesi günü Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunan Wang, iki yakın komşu ülke olan Çin ve Japonya arasındaki ilişkilerin, ikili ilişkilerin ötesinde bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, iki tarafın tarihle yüzleşerek geleceğe bakması, ikili ilişkilerde doğru yönde ilerleme kaydetmesi, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, istikrarlı ve uzun vadeli ikili ilişkileri teşvik etmesi ve hem iki ülkenin hem de Asya'nın barış ve refahına katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Tarihi doğru anlama ve doğru ele almanın Japonya'nın savaş sonrası uluslararası topluma dönüşü için önemli bir ön koşul olduğunu kaydeden Wang, ülkenin komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi için siyasi bir temel olan bu koşulun aynı zamanda Japonya'nın barışçıl kalkınma taahhüdüne bağlı kalıp kalmayacağının test edilmesinde de önemli bir kriter olduğunu vurguladı.

Wang, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin, ikili ilişkilerin geçmişi ve Taiwan sorunu konusunda açık hükümler ortaya koyduğunu ve bu hükümlerin kesinlikle uygulanması gerektiğini ifade etti.

İvaya ise Japonya'nın uzun zamandır barışçıl kalkınma yolunu izlediğini ve Japonya ile Çin arasındaki dört siyasi belgeye uymaya büyük önem verdiğini söyledi. Bakan, 1972 yılında Japonya ile Çin arasında yapılan ortak bildiri temelinde Taiwan meselesi konusundaki duruşlarının değişmediğini de belirtti.

İki ülke liderlerinin kasım ayında Japonya ve Çin arasındaki karşılıklı faydaya dayalı stratejik ilişkinin kapsamlı şekilde ilerletilmesi ve yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurulmasına yönelik önemli bir uzlaşıya vardıklarını kaydeden bakan, bu uzlaşı temelinde iki tarafın ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek için çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

İki ülke arasında işbirliği için büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen bakan, Çin ile diyalog ve iletişimi güçlendirerek çeşitli alanlardaki işbirliğinde daha fazla sonuç almaya ve iki halka daha fazla fayda sağlamaya kararlı ve istekli olduklarını vurguladı.

İvaya, uluslararası konjonktür hızla değişirken sorumluluk sahibi ülkeler olarak Japonya ve Çin'in bölgesel barış ve istikrarın korunmasında olumlu rol oynamak üzere birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.