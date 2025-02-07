Çin-Kamboçya Dostluğuna Koruma Mesajı

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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin- Kamboçya dostluğuna yönelik herhangi bir kasıtlı karalamaya izin vermeyeceklerini belirterek, söylenti üretenlerin bunun yasal sonuçlarıyla yüzleşip bu sonuçlara katlanacağını söyledi.

Bazı kişisel sosyal medya hesapları, son dönemde Kamboçyalı liderlerin Çin ve ABD arasında taraf tutmak durumunda kaldığı ve Çin ile Kamboçya arasındaki büyük işbirliği projelerinin durakladığı yönünde bazı temelsiz paylaşımlarda bulunmuştu.

Guo perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Kamboçya'ya yönelik bu ifadelerin, tamamen asılsız karalamalar ve kasıtlı iftiralar olduğunu belirtti.

Çin ve Kamboçya'nın birbirlerini destekleyen, birbirlerinin acı ve sevinçlerini paylaşan sarsılmaz dostluğa sahip ülkeler olduğunu kaydeden Guo, iki ülkenin önceki liderlerinin çabalarıyla geliştirilen bu kadim dostluğun, değişen uluslararası konjonktürdeki değişikliklere yenik düşmediğini ifade etti. Guo, bu dostluğun her iki ülke ve halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini, kalkınmaya ilişkin güçlü bir canlılık ve umut verici beklentiler barındırdığına işaret ederek, hiçbir gücün bu dostluğu zayıflatamayacağı ve ona zarar veremeyeceğini söyledi.

Çin ve Kamboçya'nın birbirlerini en sağlam dost ve en güvenilir ortak olarak gördüğünü ve birbirlerinin temel çıkarlarını her zaman sıkı şekilde desteklediğini vurgulayan Guo, bunun hem Çin-Kamboçya ilişkilerinin belirleyici özelliği olduğunu hem de iki ülke arasındaki zamanın eskitemediği dostluğun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Guo, ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğu inşa etme çabasının iki halk için de somut sonuçları olduğunu söyledi. Çin'in yıllardır Kamboçya'nın en büyük yabancı yatırım kaynağı ve en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret eden Guo, ikili ticaretin son on yılda yaklaşık dört kat arttığına dikkat çekti. Guo, Çin'in Kamboçya'nın en güvenilir dostu olduğu ve Çin'le dostluk konusunda Kamboçya hükümetinde, siyasi partisinde ve halk arasında güçlü bir siyasi fikir birliği olduğunun Kamboçyalı liderler tarafından birçok kez açıkça vurgulandığını belirtti.

Çin ve Kamboçya'nın günümüzde karşılıklı güvene dayalı üst düzey ikili ilişkilerin kaliteli gelişimine öncülük ettiğini belirten Guo, iki ülkenin de "Elmas Altıgeni" işbirliği çerçevesini zenginleştirmeye, Endüstriyel Kalkınma Koridoru ve "Balık ve Pirinç Koridoru" için işbirliği planları oluşturmaya, öncelikli işbirliği projelerinin hayata geçirilmesini ilerletmeye, birbirlerinin modernleşme süreçlerine destek olmaya, iki halk için daha somut sonuçlar elde etmeye ve uluslararası ve bölgesel zorlukların üstünden gelme çabaları için daha fazla istikrar ve kesinlik sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Guo, "Çin ve Kamboçya arasındaki sağlam dostlukta aksama yaşanmayacağına inancımız tam. Dostluğumuza yönelik herhangi bir kasıtlı karalamaya izin vermeyeceğiz ve söylenti üretenler bunun yasal sonuçlarıyla yüzleşip bu sonuçlara katlanacak" dedi.