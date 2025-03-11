Çin, Kanada'dan Olumlu Yaklaşım Bekliyor

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kanada'da göreve gelecek yeni hükümetin Çin'e karşı olumlu ve pragmatik bir yaklaşım sergilemesini temenni ettiklerini söyledi.

Mao, pazartesi günkü olağan basın toplantısında Kanada'da iktidar partisinin liderlik yarışını kazanan Mark Carney'in başbakan olarak Justin Trudeau'nun yerine geçecek olması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Konuyla ilgili haberleri duyduk ve Sayın Carney'i kutlarız" diyen Mao, iki tarafın ikili ilişkileri karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde ilerletmesi gerektiğine her daim inandıklarını belirtti.

Mao, "Kanada tarafının Çin'e karşı nesnel ve rasyonel bir algı oluşturmasını, Çin'e yönelik olumlu ve pragmatik bir politika izlemesini ve ikili ilişkilerin gelişip artması için Çin'le aynı doğrultuda çalışmasını temenni ediyoruz" dedi.