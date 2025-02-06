Çin, Kumar ve Dolandırıcılıkla Mücadele İçin İşbirliği Artıracak

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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığını engellemek için ilgili ülkelerle kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini artıracaklarını söyledi.

Lin, Tayland- Myanmar sınırında son zamanlarda meydana gelen sınır ötesi telekom dolandırıcılığı ve diğer kötü niyetli vakalarla ilgili olarak çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in bu duruma büyük önem verdiğini ve ilgili ülkelerden istişare yoluyla ortaklaşa çözümler bulmalarını istemek için ısrarlı bir çaba sarf ettiğini belirtti.

Sözcü, "Tayland tarafından alınan güçlü tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Kolluk kuvvetleriyle işbirliğini artırmak, çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığını engellemek, yurtdışındaki Çin vatandaşlarının güvenliğini ve yasal hak ve menfaatlerini korumak ve Çin ile ilgili ülkeler arasındaki normal sınır ötesi etkileşimi düzenli bir şekilde tutmak için Tayland ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazırız" dedi.