Çin, Küresel Astronomi Projesinde Öncü Oldu - Son Dakika
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Çin, Küresel Astronomi Projesinde Öncü Oldu

Çin, Kilometre Kare Dizisi Gözlemevi'nde Avrupa dışı ilk ülke olarak önemli bir başarı elde etti.

21.04.2025 16:54
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BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin, uluslararası büyük bir bilim projesi kapsamında kurulması planlanan Kilometre Kare Dizisi Gözlemevi'nin ilk aşamasında bir ağ noktası oluşturmak için gereken hizmetleri başarıyla sağlayıp entegre eden Avrupa dışı ilk ülke oldu. Bu başarı, uluslararası astronomi işbirliğinde önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

Çin Bilim Günlüğü gazetesinde pazartesi günü çıkan habere göre Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Astronomi Gözlemevi tarafından inşa edilen ağ noktası, gözlemevinin merkezi tarafından düzenlenen entegrasyon testini geçerek küresel ağda İspanya, İsviçre, İsveç ve İngiltere'nin yanında yer aldı.

Yapım aşamasındaki yeni nesil devasa radyo teleskop dizisi Kilometre Kare Dizisi Gözlemevi, tamamlandığında evrenin kökenleri ve evrimini keşfetmek için kullanılacak dünyanın en büyük radyo teleskop dizisi olacak.

Kilometre Kare Dizisi Gözlemevi Genel Direktörü Philip Diamond, övgüyle bahsettiği bu ilerlemeyi Çin'in Kilometre Kare Dizisi gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak niteledi.

Çin'in kurduğu ağ noktası, geleneksel bilgi işlem modellerine kıyasla kaynak kullanımını yüzde 35'ten fazla artıran ve kıtalar arası veri aktarım yeteneklerini mümkün kılan yenilikçi bir bulut-yerel mimari kullanıyor.

Kilometre Kare Dizisi projesinin karanlık madde, karanlık enerji ve yerçekimi dalgaları hakkında kanıt sağlama potansiyeli ile evrenin gizemlerini ortaya çıkarması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Küresel Astronomi Projesinde Öncü Oldu - Son Dakika

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