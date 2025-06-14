Çin, Küresel Bağlanabilirlikte Öncü Olacak

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in küresel bağlanabilirlik için önemli bir itici güç olmaya devam edeceğini söyledi.

Lin cuma günkü basın toplantısında, bugüne kadar Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi rotalarının Çin'deki 128 şehirde başlatıldığını, 26 Avrupa ülkesindeki 229 şehir ile 11 Asya ülkesindeki 100'den fazla şehre ulaştığını ve Çin ile dünya arasındaki bağlantılılık işbirliğini simgelediğini söyledi.

Sözcü bu açıklamayı, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin "hızlandırıcısı" haline geldiği görüşü hakkında yorum yapması istendiğinde yaptı.

Lin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli bir sonucu olan ve 30 dakikada bir veya daha sık hareket eden yük trenleriyle Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresinin verimli, sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde çalıştığını, sadece Asya ve Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari alışverişte köprü görevi görmekle kalmayıp, aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerinde büyümenin itici gücü haline geldiğini söyledi.

Lin, Çin- Laos Demiryolu ve yeni batı kara-deniz koridoru tren hizmetinin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu inşaatının devam ettiğini belirterek bunların yeni lojistik rotalarının sınır ötesi lojistiğin verimliliğini nasıl artırdığına, personel ve ticaret etkileşiminin artmasını nasıl sağladığına, endüstriyel koordinasyonu ve değer zinciri entegrasyonunu nasıl derinleştirdiğine, bu ülkelerde endüstriyel dönüşüm ve iyileştirmeyi nasıl teşvik ettiğine ve yerel halka somut bir kazanç hissini nasıl sağladığına dair örnekler olduğunu söyledi.

Lin, "Bağlanabilirlik, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin temel işbirliği alanlarından biridir" diye ekleyerek, Çin'in kapsamlı istişare ve ortak katkı ilkelerini ortak fayda için savunmaya devam edeceğini, küresel bağlantı için önemli bir itici güç olmaya devam edeceğini, kendi gelişimi yoluyla dünyaya fayda sağlayacağını ve kazan-kazan sonuçları elde edeceğini belirtti.