Çin, Küresel Tedarik Zincirlerini Güçlendirecek - Son Dakika
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Çin, Küresel Tedarik Zincirlerini Güçlendirecek

Başbakan Li Qiang, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin devamlılığını sağlamak için adımlar atacak.

26.11.2024 18:13
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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve kesintisiz olmasını sağlamak üzere somut adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Li söz konusu açıklamayı pazartesi günü 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na katılan işletme ve kuruluşların temsilcileriyle düzenlenen sempozyumda yaptı.

Sempozyuma Apple, Rio Tinto, Contemporary Amperex Teknoloji Şirketi (CATL) ve ABD-Çin İş Konseyi'nin temsilcileri katıldı.

Çin ekonomisine güvenlerinin tam olduğunu ve Çin pazarının büyük potansiyeli konusunda iyimser olduklarını vurgulayan şirket temsilcileri, Çin'deki yabancı firmaların yatırımlarını artırmaya ve ülkedeki gelişimlerini derinleştirmeye, küresel sanayi ve tedarik zincirlerine yönelik işbirliğini güçlendirmeye ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Li, ekonomik küreselleşmenin derinlemesine gelişimiyle birlikte, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin son yıllarda kademeli olarak genişleyerek dünya ekonomisinin hızlı büyümesini desteklediğini ve tüm taraflara fayda sağladığını söyledi.

Küresel ekonomik büyümede artık yavaşlama yaşanırken, güvenlik kavramını istismar eden bazı korumacı eylem ve hamlelerin küresel sanayi ve tedarik zincirlerine zarar vermeye devam ettiğini kaydeden Li, bu durumun kurumsal maliyetleri daha da artırdığını, ekonomik verimliliği azalttığını ve ortak kalkınmayı engellediğini belirtti.

Li, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve kesintisiz olması ve tüm tarafların ortak çıkarlarının korunması için sıkı çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in bu yıl genel olarak istikrarlı bir ekonomik büyüme yakaladığını ve daha fazla ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Li, konjonktürel olmayan düzenlemeleri hızlandırmak ve sağlam ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için daha fazla çaba gösterileceğini söyledi.

Li, Çin'in modern sanayi sisteminin inşasını hızlandıracağını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin verimli şekilde işlemesi için güçlü destek sağlayacağını vurguladı.

Başbakan, bilimsel-teknolojik ve endüstriyel inovasyonun entegrasyonunu güçlendirmek ve uluslararası inovasyon işbirliğine daha iyi entegre olmak için de çaba gösterileceğini söyledi.

Li, Çin'in yüksek standartlı dışa açılım politikasına kararlılıkla destek vereceğini, pazar erişimini daha da genişleteceğini ve daha fazla yabancı işletmenin ülkede endüstriyel işbirliğine girmesini memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

Başbakan, işletmelerin ekonomik küreselleşmeyi kararlı şekilde desteklemeye devam etmeleri, uluslararası iş bölümü ve işbirliğini derinleştirmeleri ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerini daha dinamik, esnek ve verimli hale getirmek için çalışmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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