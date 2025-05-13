Çin, Latin Amerika ile İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni hayata geçirmek, kararlılıkla çok taraflı ticaret sistemini korumak, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sağlamak ve açık ve işbirliğine dayalı bir uluslararası ortama güvence sağlamak üzere Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, salı günü Beijing'de düzenlenen Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında iki tarafın, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ileriye taşıması gerektiğini belirtti.

Xi, iki tarafa altyapı, tarım, tahıl, enerji ve maden gibi geleneksel alanlardaki işbirliğini derinleştirme ve temiz enerji, 5G iletişimi, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlardaki işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Xi, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden daha fazla yüksek kaliteli ürün ithal edeceklerini ve Çinli işletmelerin bölgedeki yatırımlarını genişletmesini teşvik edeceklerini kaydetti.