Çin, Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı'nın Uçak Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziyelerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Çin, Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı'nın Uçak Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziyelerini Dile Getirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima ve beraberindeki diğer kişilerin uçak kazasında hayatını kaybetmesi üzerine derin üzüntü duyduklarını belirterek taziyelerini iletti. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, askeri uçakta bulunan devlet başkanı yardımcısı ve dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

12.06.2024 13:58
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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kısa süre önce uçak kazasında hayatını kaybeden Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima ve beraberindeki diğer kişiler için derin üzüntü duyduklarını belirterek taziyelerini dile getirdi.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısı sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı da diledi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Salı günü yaptığı açıklamada, Pazartesi günü sabah saatlerinde kaybolduğu bildirilen askeri uçakta bulunan devlet başkanı yardımcısı ve dokuz kişinin hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı'nın Uçak Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziyelerini Dile Getirdi - Son Dakika

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