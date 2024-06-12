Çin, Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı'nın Uçak Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziyelerini Dile Getirdi

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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kısa süre önce uçak kazasında hayatını kaybeden Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima ve beraberindeki diğer kişiler için derin üzüntü duyduklarını belirterek taziyelerini dile getirdi.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısı sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı da diledi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Salı günü yaptığı açıklamada, Pazartesi günü sabah saatlerinde kaybolduğu bildirilen askeri uçakta bulunan devlet başkanı yardımcısı ve dokuz kişinin hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini duyurmuştu.