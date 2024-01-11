Çin, Maldivler ile ilişkilerini yükseltti

Çin, bölgesel rakibi Hindistan ile ayrışma sürecindeki takım ada ülkesi Maldivler ile ikili ilişkilerinin seviyesini yükseltti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede Çin-Maldivler ilişkilerinin seviyesinin "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükseltilmesine karar verdi.

Muizzu'nun ziyaretinde iki ülke arasında, ilişkilerin yeni seviyeye çıkarılmasına yönelik eylem planının yanı sıra, Kuşak ve Yol işbirliği, ekonomi, teknoloji, altyapı, sosyal yardımlar, yeşil kalkınma, okyanus ekonomisi ve dijital ekonomi alanlarında işbirliği belgeleri imzalandı.

Maldivler Devlet Başkanı, bu yıl Çin'i ziyaret eden ilk lider oldu.

Maldivler'de, başkent Male'nin Belediye Başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muhammed Muizzu, 30 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerini, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'e karşı, oyların yüzde 54,06'sını alarak kazanmıştı.

Muizzu, "Çin yanlısı" bir aday olarak görülürken rakibi Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyurmuş, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Çin'in son dönemde Hint Okyanusu'nda Sri Lanka ve Maldivler'le ilişkilerini geliştirmesi bölgeyi kendi nüfuz alanı olarak gören Hindistan'ı rahatsız ediyor.

Muizzu'nun yeni yılda Çin'i ziyaret eden ilk lider olması, ABD'nin Hint-pasifik stratejisiyle Hindistan'ı bölgesel ittifak ağının parçası yapmasına karşı Pekin'in stratejik karşı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.