 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Maldivler ile ilişkilerini yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Maldivler ile ilişkilerini yükseltti

Çin, bölgesel rakibi Hindistan ile ayrışma sürecindeki takım ada ülkesi Maldivler ile ikili ilişkilerinin seviyesini yükseltti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile görüşerek ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltilmesine karar verdi. İki lider arasında Kuşak ve Yol işbirliği, ekonomi, teknoloji, altyapı, sosyal yardımlar, yeşil kalkınma, okyanus ekonomisi ve dijital ekonomi alanlarında işbirliği belgeleri imzalandı. Bu adım, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki nüfuz alanını genişletme çabalarıyla Hindistan'ı rahatsız ediyor.

Çin, Maldivler ile ilişkilerini yükseltti
11.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:06
Abone Ol

Çin, bölgesel rakibi Hindistan ile ayrışma sürecindeki takım ada ülkesi Maldivler ile ikili ilişkilerinin seviyesini yükseltti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede Çin-Maldivler ilişkilerinin seviyesinin "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükseltilmesine karar verdi.

Muizzu'nun ziyaretinde iki ülke arasında, ilişkilerin yeni seviyeye çıkarılmasına yönelik eylem planının yanı sıra, Kuşak ve Yol işbirliği, ekonomi, teknoloji, altyapı, sosyal yardımlar, yeşil kalkınma, okyanus ekonomisi ve dijital ekonomi alanlarında işbirliği belgeleri imzalandı.

Maldivler Devlet Başkanı, bu yıl Çin'i ziyaret eden ilk lider oldu.

Maldivler'de, başkent Male'nin Belediye Başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muhammed Muizzu, 30 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerini, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'e karşı, oyların yüzde 54,06'sını alarak kazanmıştı.

Muizzu, "Çin yanlısı" bir aday olarak görülürken rakibi Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyurmuş, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Çin'in son dönemde Hint Okyanusu'nda Sri Lanka ve Maldivler'le ilişkilerini geliştirmesi bölgeyi kendi nüfuz alanı olarak gören Hindistan'ı rahatsız ediyor.

Muizzu'nun yeni yılda Çin'i ziyaret eden ilk lider olması, ABD'nin Hint-pasifik stratejisiyle Hindistan'ı bölgesel ittifak ağının parçası yapmasına karşı Pekin'in stratejik karşı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Maldiv, India, Çin, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Maldivler ile ilişkilerini yükseltti - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:16:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Maldivler ile ilişkilerini yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement