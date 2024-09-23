Çin, Manyetik Alan Rekorunu Kırdı - Son Dakika
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Çin, Manyetik Alan Rekorunu Kırdı

Çinli bilim insanları, 42,02 tesla sabit manyetik alan üreterek dünya rekoru kırdı.

23.09.2024 14:23
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HEFEİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Çinli bilim insanları bağımsız şekilde geliştirdikleri dirençli mıknatısla Dünya'nın manyetik alanının 800.000 katından daha yüksek olan 42,02 tesla değerinde sabit manyetik alan üretti ve ABD'nin 2017 yılında bu alanda kırdığı rekoru geçerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hefei Fiziki Bilimler Enstitüleri'nin Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı'nın elde ettiği kilometre taşı niteliğindeki bu başarının, çok geniş bir yelpazede teknolojik alanlardaki bilimsel buluş ve uygulamalara güç vermesi bekleniyor.

Sabit yüksek manyetik alan, bilimsel araştırmalara yönelik güçlü bir araç olarak işlev gören aşırı bir deneysel durum olarak ön plana çıkıyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre yüksek manyetik alanın deneysel ortamında maddenin özelliklerini değiştirmek ve bilim insanlarının yeni olguları keşfetmesine ve maddenin yeni yasalarını incelemelerine olanak sağlamak mümkün.

Yüksek manyetik alanlar, elektromanyetik metalürji ve kimyasal reaksiyon sentezi, özellikle de tıp biliminde nükleer manyetik rezonans teknolojisinin yaygın kullanımı gibi uygulamaları da harekete geçirebilir.

Fizik, kimya, madde bilimleri ve yaşam bilimleri gibi çeşitli alanlardaki büyük öneminden dolayı sabit yüksek manyetik alan, Nobel Ödülleri'nin "beşiği" olarak görülüyor.

Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı Akademik Direktörü Kuang Guangli, yeni başarının, araştırma ekibinin manyetik yapılarda inovasyon ve imalat sürecinin optimize edilmesini de içeren dört yıllık çalışmaları sayesinde elde edildiğini belirtti.

Kuang, bu atılımla kullanıcıların hızlı, düzenlenebilir ve istikrarlı bir yüksek manyetik alana olan ihtiyaçlarını karşılayabileceğini, bilim insanlarına güçlü deney koşulları sağlayabileceğini ve Çin'in daha yüksek alana sahip sabit mıknatıslar inşasının kilit öneme sahip teknolojik temelini atabileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Manyetik Alan Rekorunu Kırdı - Son Dakika

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