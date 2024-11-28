Çin, Mars'tan Örnek Getirecek - Son Dakika
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Çin, Mars'tan Örnek Getirecek

Çin, 2031'de Mars'tan örnek toplayacak Tianwen-3 görevini planlıyor. Araştırmalar sürecek.

28.11.2024 16:16
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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin 2031 civarında Mars'tan örnek alıp Dünya'ya getirmeyi planlıyor. Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Mars örnekleri üzerinde öncelikle bilimsel olarak Kızıl Gezegen'deki yaşama yönelik izlerin araştırılması hedefleniyor.

Çin'in 2028 civarında iki fırlatmada gerçekleştirmeyi planladığı Tianwen-3 görevinin tek bir entegre operasyonla Mars'a inmesi, örnek toplaması ve örnekleri Dünya'ya getirmesi planlanıyor. Tianwen-3'ün iniş alanını aynı zamanda örnek toplama alanı olarak kullanması amaçlanıyor.

Aralarında görevin baş bilim insanı Hou Zengqian ve baş tasarımcısı Liu Jizhong'un bulunduğu laboratuvarın bilim insanları, National Science Review dergisinin Kasım sayısında çıkan kısa makalede keşif stratejilerini açıkladı. Bilim insanlarının stratejisi, "örneklerin nereden alınacağı", "nelerden örnek alınacağı", "örneklerin nasıl alınacağı" ve toplanan malzemelerin "nasıl kullanılacağı" gibi değerlendirmeleri içeriyor.

Makalede bilim insanları, olası antik yaşamın ortaya çıkışı ve korunmasına yönelik elverişli koşullar sağlayan antik kıyı hatları, deltalar, antik göller ve kanyon sistemleri gibi farklı jeolojik ortamları içine alan ve özellikle antik Chryse Planitia bölgesi ve Utopia Planitia bölgesinde yoğunlaşan 86 olası iniş alanı öneriyor.

Ekip, yüzeyden ve sondajla örnek alma tekniklerini kullanarak biyolojik imzaların nasıl tespit edileceğini, nerede bulunacağını ve nasıl korunacağını araştırma sözü verdi. Makalede bilim insanları biyolojik imzaların tespitine yönelik özel olarak tasarlanmış yeni cihazların geliştirilmesi gereğine de dikkat çekti.

Tianwen-3 görevi uluslararası işbirliği yoluyla geliştirilen araştırma cihazlarını taşıyacak ve Çin, tüm dünyadaki bilim insanlarıyla Mars'tan getirilen örnekler ve tespit verileri üzerinde ortak araştırmalar yürütülmesinde işbirliği yapacak.

Çin, Tianwen-4 göreviyle Jüpiter'in ve uydularının oluşumunu araştırmak üzere Jüpiter sistemini incelemeyi de planlıyor.

Kaynak: Xinhua

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