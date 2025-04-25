Çin Modernleşmesi Forumda Ele Alındı - Son Dakika
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Çin Modernleşmesi Forumda Ele Alındı

Kahire'de düzenlenen forumda, Çin modernleşmesinin küresel kalkınmaya etkileri tartışıldı.

25.04.2025 18:12
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KAHİRE, 24 Nisan (Xinhua) -- "Hong Ting Forumu Kahire Diyaloğu: Dünya İçin Değerli Bir Deneyim Olarak Çin Modernleşmesi" başlıklı forum, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi. Foruma katılan uzmanlar, Çin modernleşmesinin sadece Çin halkının hayatını iyileştirmekle kalmayıp gelişmekte olan ülkeler için de küresel çapta ortak kalkınma fırsatları yarattığını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen foruma, Arap Birliği, Çin ve Mısır hükümetleri, düşünce ve medya kuruluşları ve özel sektörden 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

Forumun açılış oturumunda, modernleşmeyi ileriye taşımaya ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğunun gelişimini hızlandırmaya yönelik işbirliği stratejileri ele alındı. Açılış oturumunun ardından medya ve düşünce kuruluşları temsilcilerinin katıldığı diyalog oturumları gerçekleştirildi. İki uzman tarafından yönetilen diyalog oturumları sırasında Çin'in modernleşme yolunun küresel önemi hakkında görüş alışverişinde bulunan katılımcılar, Çin'in benimsediği bu modernleşme yolunun gelişmekte olan ülkeler açısından önemini vurgulayarak, bunun etkilerini Küresel Güney'in bakış açısından değerlendirdi.

Eski Mısır Başbakanı İsam Şeref, forumun açılış oturumunda yaptığı konuşmada Çin'in modernleşmeyle ülke içinde refahı sağladığını, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa ederek de küresel refaha da katkıda bulunduğunu söyledi.

Çin'in Mısır Büyükelçisi ve Arap Birliği Temsilcisi Liao Liqiang ise "Çin'in kalkınması, barış ve ilerleme taraftarı uluslararası güçlerin de güçlenmesi anlamına geliyor. Çin modernleşmesi, dünyanın kalkınması için değerli bir fırsattır" dedi.

Liao, Çin'in, gümrük vergisi zorbalığı karşısında sadece kendi meşru hak ve çıkarlarını savunmak için değil aynı zamanda başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun ortak çıkarlarını da korumak ve küresel eşitlik ve adaleti sağlamak amacıyla ilkeli bir duruş sergilediğini belirtti.

Liao, Çin ile Arap ülkelerinin, Kuşak ve Yol işbirliği ve ortak modernleşme çabaları yoluyla daha fazla ilerleme kaydederek an itibarıyla küresel çapta yaşanan ticaret gerilimlerini yeni işbirliği fırsatlarına dönüştürmelerinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Mısır Dışişleri Konseyi Direktörü İzzet Saad, Çin modernleşmesinin, modernleşmenin Batılı yöntemle gerçekleşmesi gerektiği şeklindeki efsaneyi yıktığını vurgulayarak Çin modelinin, gelişmekte olan ülkeler için bir alternatif sunduğunu ve tüm insanlığın modernleşmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi birinci müsteşarı Muhammed Hüseyin, "An itibarıyla Çin-Arap ilişkilerinde ekonomi, politika ve kültür alanları da dahil olmak üzere tüm seviyelerde büyük ilerleme kaydedildiğini ve bu ilişkilerin Arap dünyasının modernleşme sürecini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Hüseyin, Arap gelenek ve değerleriyle daha uyumlu olan uygulamaya dönük ve kültürel olarak elverişli bir kalkınma yolu sunan Çin modernleşmesinin, Arap dünyasında gittikçe daha fazla karşılık bulduğunu ifade etti.

Foruma Xinhua Haber Ajansı Ortadoğu Bölge Bürosu, Çin'in Mısır Büyükelçiliği, Xinhua Enstitüsü, Xinhua Haber Ajansı Dışişleri ve Uluslararası Koordinasyon Departmanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü'nün Araştırma Planlama Departmanı ortaklaşa ev sahipliği yaptı.

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Kültür, Kahire, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Modernleşmesi Forumda Ele Alındı - Son Dakika

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