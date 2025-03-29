Çin, Myanmar'a 100 Milyon Yuan Acil Yardım Gönderiyor

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Li Ming, Myanmar'a deprem yardım çabalarını desteklemek üzere 100 milyon yuan (yaklaşık 13,9 milyon ABD doları) değerinde acil insani yardım göndereceklerini söyledi.

Li cumartesi günü yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetinin talebi üzerine ayrıca iki kurtarma ekibi daha göndereceklerini ve etkilenen bölgelerde acilen ihtiyaç duyulan çadır, battaniye, ilk yardım kitleri, gıda ve içme suyu tedarik edeceklerini ifade etti.

Ajansa göre ilk parti yardımın pazartesi günü teslim edilmesi planlanıyor. Çin'in Myanmar'ın ihtiyaçlarına göre yardım miktarını artırması bekleniyor.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin bilgiye göre, cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybetti, 2.376 kişi yaralandı, 30 kişiden ise haber alınamıyor.