Çin, Myanmar'a Deprem Yardımı Gönderdi

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği cuma günü Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye acil insani yardım gönderdi.

Dernekten cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir afet yardım merkezinden gönderilen ve Myanmar Kızılhaç Derneği aracılığıyla dağıtılacak acil yardım malzemeleri arasında 300 çadır, 2.000 battaniye, 600 katlanır yatak ve 2.000 hane için yardım kitleri bulunuyor.

Derneğe bağlı uluslararası kurtarma ekibi de insani yardım operasyonlarını yürütmek üzere gerekli ekipmanla Myanmar'a doğru yola çıktı. Dernek, durumu izlemeye ve gerektiğinde daha fazla yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Myanmar Devlet İdare Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre depremde toplam 1.644 kişi hayatını kaybetti, 3.408 kişi yaralandı, 139 kişi ise kayıp.