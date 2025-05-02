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Çin Nükleer Güçte Yeni Rekor

Çin'in nükleer enerji kapasitesi 120 milyon kilovatı aştı, güvenlik ön planda tutuldu.

02.05.2025 11:07
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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Zhang Xing, Çin'in faaliyette olan ve inşası süren nükleer enerji kurulu gücünün 120 milyon kilovatı aştığını açıkladı.

Zhang, Çin'in nükleer enerji geliştirme sürecinde her zaman "önce güvenlik" ilkesine bağlı kaldığını ve dünya çapında tam teşekküllü bir nükleer enerji endüstriyel sistemine sahip sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti. Zhang ayrıca Çin'in nükleer enerji sektörünün teknolojik düzeyi ile kapsamlı yetkinliklerinin artık küresel ölçekte ileri bir seviyeye ulaştığını belirtti.

2024 yılında Çin'in nükleer enerji üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artışla 450,9 milyar kilovat saate ulaşarak ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 4,5'ini oluşturdu. Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre bu üretim, yaklaşık 140 milyon ton standart kömür tüketimi ve yaklaşık 370 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçilmesini sağladı.

Zhang'a göre, Çin'in operasyonel nükleer güç üniteleri, temel performans göstergelerinde uluslararası düzeyde yüksek standartlarını sürdürerek mükemmel güvenlik sicilini korudu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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