Çin Ordusu, 2027 Hedeflerine Kararlı - Son Dakika
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Çin Ordusu, 2027 Hedeflerine Kararlı

Çin ordusu, 2027'deki yüzüncü yıldönümü hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.

09.03.2025 10:26
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BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri Heyeti Sözcüsü Wu Qian, Çin ordusunun 2027 yılında kutlanacak yüzüncü yıldönümü için belirlenen hedeflere ulaşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi.

Wu pazar günü yaptığı açıklamada ordunun yüzüncü yıl hedeflerine ulaşmasını ve dünya standartlarında bir silahlı kuvvetler inşasının hızlandırılmasını, Çin'in her bakımdan modern bir ülke inşa etme çabalarındaki "stratejik zorunluluklar" diye niteledi.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu sırasında konuşan Wu, "Hedeflerimize tam zamanında güçlü bir performansla ulaşmak için çaba göstermeliyiz" dedi.

Wu, silahlı kuvvetler temsilcilerinin, birliklerin eğitimini yoğunlaştırıp muharebe hazırlığını her yönden geliştirmeye, askeri eğitimin yenilenip dönüştürülmesi sürecini hızlandırmaya, yeni etki alanı kuvvetlerini yeni muharebe yetenekleriyle güçlendirmeye, her yönden askeri hazırlığı artırmaya ve bilgiyle dayalı ve akıllı savaşları kazanma yeteneğini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ordusu, 2027 Hedeflerine Kararlı - Son Dakika

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