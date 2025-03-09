Çin Ordusu, 2027 Hedeflerine Kararlı

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri Heyeti Sözcüsü Wu Qian, Çin ordusunun 2027 yılında kutlanacak yüzüncü yıldönümü için belirlenen hedeflere ulaşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi.

Wu pazar günü yaptığı açıklamada ordunun yüzüncü yıl hedeflerine ulaşmasını ve dünya standartlarında bir silahlı kuvvetler inşasının hızlandırılmasını, Çin'in her bakımdan modern bir ülke inşa etme çabalarındaki "stratejik zorunluluklar" diye niteledi.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu sırasında konuşan Wu, "Hedeflerimize tam zamanında güçlü bir performansla ulaşmak için çaba göstermeliyiz" dedi.

Wu, silahlı kuvvetler temsilcilerinin, birliklerin eğitimini yoğunlaştırıp muharebe hazırlığını her yönden geliştirmeye, askeri eğitimin yenilenip dönüştürülmesi sürecini hızlandırmaya, yeni etki alanı kuvvetlerini yeni muharebe yetenekleriyle güçlendirmeye, her yönden askeri hazırlığı artırmaya ve bilgiyle dayalı ve akıllı savaşları kazanma yeteneğini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.