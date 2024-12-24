Çin Ordusunda Yolsuzluk ve Atama - Son Dakika
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Çin Ordusunda Yolsuzluk ve Atama

Çin'de Hava Korgeneral Çın Hui, Kara Kuvvetleri Komutanlığı siyasi komiseri olarak atandı.

24.12.2024 15:18
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Çin'de Kara Kuvvetleri Komutanlığının ideoloji ve siyasi eğitiminden sorumlu siyasi komiserlik görevine Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir general atandı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Siyasi Komiserliğine, Hava Korgeneral Çın Hui getirildi.

Çın, düzenlenen törende Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından orgeneral rütbesine terfi ettirilerek yeni görevi devraldı.

Daha önce bu görevi yürüten Kara Orgeneral Çin Şutong ise yeni bir göreve atanmadı. Atama törenine katılmayan ve görev devir teslimi de yapmayan eski siyasi komiserin nerede olduğu bilinmiyor.

Benzeri vakalarda olduğu gibi General Çin hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı tahmin ediliyor.

Komünist rejimle yönetilen ülkede Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO), kural olarak Çin Komünist Partisine (ÇKP) bağlı bir örgüt niteliği taşıyor. Her kuvvet ve birlikte komutanın yanı sıra personelin siyasi eğitimi ve partiye ideolojik bağlılığından sorumlu bir siyasi komiser de bulunuyor.

Orduya yönelik yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son iki yılda aralarında iki eski savunma bakanının da olduğu çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliğinden azledilmişti.

ÇHKO'nun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetleri ile askeri donatım ve modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesine yönelik yolsuzluk soruşturmaları yürütülmüştü.

Soruşturmaların ardından daha önce söz konusu birimlerin komutanlıklarını yapan önceki iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu ordudan ve partiden ihraç edilirken rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacakları bildirilmişti.

En son 28 Kasım'da, Çin silahlı kuvvetlerinin en üst yönetim organı Merkezi Askeri Komisyon (MAK) üyesi Amiral Miao Hua hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Komisyon'un Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü olan Miao'nun, "disiplini ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtilmişti.

"Disiplini ihlal" ifadesi Çin'de devlet görevlileri hakkında yürütülen soruşturmalarda yolsuzluk suçlamasına işaret ediyor.

Öte yandan bir süredir ortadan kaybolan ve kamuya açık etkinliklere katılmayan Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Dıng Cıping'in de eylülde Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden azledildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Ordusunda Yolsuzluk ve Atama - Son Dakika

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