Çin-Orta Asya Yük Treni Taşkent'e Gitti

TİANJİN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan Tianjin Limanı istasyonundan hareket eden ve Horgos üzerinden Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Çin- Orta Asya yük treni, 20 Mayıs 2025.

Çin'in Tianjin limanından Horgos üzerinden Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitmek üzere salı günü hareket eden 2025'in ilk Çin-Orta Asya yük treni, oto parçaları, mekanik ekipmanlar, yapı malzemeleri ve ev aletlerinden oluşan 50 konteyner taşıyor. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)