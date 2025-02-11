Çin Otomobil İhracatı Yüzde 23 Arttı

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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılında da büyümeye devam etti.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin salı günü açıkladığı verilere göre, Çin geçen yıl yurtdışına bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla toplam 6,41 milyon araç gönderdi.

Birliğe göre, Aralık 2024'te otomobil ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 570.000 adede ulaştı.

Rusya, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Çin'in araç ihracatında önde gelen ülkeler olurken, Çin'in araç ihracatındaki büyümeyi sağlayan ilk beş ülke Rusya, BAE, Brezilya, Belçika ve Suudi Arabistan oldu.