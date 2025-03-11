Çin Otomobil Sektöründe Şubat\'ta Çift Haneli Büyüme

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in otomobil sektörü şubat ayında, güçlü pazar canlılığı ve hızlanan üretim faaliyetlerinin etkisiyle hem üretim hem de satışlarda güçlü performans sergileyerek, çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin salı günü yayımladığı verilere göre, toplam otomobil üretimi geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 artışla 2,1 milyon adedi aştı. Satışlar ise yüzde 34,4 artışla yaklaşık 2,13 milyon adede ulaştı.

Birlik, sektörde elde edilen güçlü büyümenin, otomobiller için genişletilmiş takas programının uygulanması, teknolojik gelişmeler ve yeni modellere olan talep artışından kaynaklandığını belirtti.

Veriler ayrıca yeni enerjili araçların güçlü performansının devam ettiğini gösterdi. Buna göre yeni enerjili araç satışları Şubat ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 artışla 892.000 adede ulaşırken, geçen ay toplam yeni araç satışlarının yüzde 41,9'unu oluşturdu.