Çin Otomobil Üretimi ve Satışları Artıyor

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretimi ve satışları, 2025'in ilk yarısında çift haneli artış kaydetti. Artış, dünyanın ikinci en büyük ekonomisindeki tüketim canlılığını ortaya koyuyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin perşembe günü yayımladığı verilere göre ülkenin otomobil üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 12,5 artışla 15,62 milyon adede, satışlarıysa yüzde 11,4 artarak 15,65 milyon adede yükseldi.

Birlik, istikrarlı ekonomik büyüme, tüketim mallarına yönelik takas programı ve yeni enerjili araç pazarının hızlı büyümesi gibi çeşitli faktörlerin otomobil pazarına canlılık kazandırdığını söyledi.

Verilere göre yeni enerjili araçların üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 artışla yaklaşık 6,97 milyon adede yükselirken, satışlar da yüzde 40,3 artışla yaklaşık 6,94 milyon adede ulaştı.

Yeni enerjili araçlar bu dönemde Çin'deki toplam yeni araç satışlarının yüzde 44,3'ünü oluşturdu.

Çin, tüketimi canlandırma çabaları kapsamında ocak ayında takas programını genişleterek daha fazla binek aracı bu kapsama aldı. Program, ekipman yenileme ve tüketim malları takası yoluyla iç talebi güçlendirmeyi ve ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyor.

Perşembe günü açıklanan veriler aynı zamanda ülkenin otomobil ihracatının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 3,08 milyon adede ulaştığını gösterdi. Yeni enerjili araç ihracatı ise yüzde 75,2 artışla 1,06 milyon adede çıktı.