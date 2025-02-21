Çin, Özbekistan'da Yabancı Yatırımlarda Birinci

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TAŞKENT, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında Özbekistan'a yatırım yapan yabancı yatırımcılar arasında ilk sırada yer aldı.

Yerel medyanın perşembe günü Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'ne dayandırdığı habere göre geçen yıl Özbekistan'daki sabit sermaye yatırımlarının hacmi 493,7 trilyon som (yaklaşık 3,8 milyar ABD doları) olarak kaydedildi. Toplam hacmin yüzde 67,6'sını yabancı yatırımlar ve kredilerden oluşturdu.

Yabancı yatırım ve kredilerin yüzde 27,9'unu teşkil eden Çin, yabancı yatırımlarda ilk sırada gelirken onu yüzde 13,2 ile Rusya ve yüzde 6,8 ile Türkiye izledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin verdiği bilgilere göre Özbekistan 2025 yılında 43 milyar ABD doları yatırım çekmeyi planlıyor.