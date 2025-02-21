Çin, Özbekistan'da Yabancı Yatırımlarda Birinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Özbekistan'da Yabancı Yatırımlarda Birinci

Çin, 2024'te Özbekistan'a yapılan yabancı yatırımlarda lider konumda. Plan 2025'te 43 milyar $ yatırım.

21.02.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAŞKENT, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında Özbekistan'a yatırım yapan yabancı yatırımcılar arasında ilk sırada yer aldı.

Yerel medyanın perşembe günü Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'ne dayandırdığı habere göre geçen yıl Özbekistan'daki sabit sermaye yatırımlarının hacmi 493,7 trilyon som (yaklaşık 3,8 milyar ABD doları) olarak kaydedildi. Toplam hacmin yüzde 67,6'sını yabancı yatırımlar ve kredilerden oluşturdu.

Yabancı yatırım ve kredilerin yüzde 27,9'unu teşkil eden Çin, yabancı yatırımlarda ilk sırada gelirken onu yüzde 13,2 ile Rusya ve yüzde 6,8 ile Türkiye izledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin verdiği bilgilere göre Özbekistan 2025 yılında 43 milyar ABD doları yatırım çekmeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Ekonomi, Finans, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Özbekistan'da Yabancı Yatırımlarda Birinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Özbekistan'da Yabancı Yatırımlarda Birinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.