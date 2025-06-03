Çin-Özbekistan Ortaklık Forumu - Son Dakika
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Çin-Özbekistan Ortaklık Forumu

03.06.2025 11:10
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Shen Yueyue, Özbekistan'da Çin-Özbekistan bölgesel işbirliği için önemli temaslarda bulundu.

TAŞKENT, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Shen Yueyue, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 2. Çin-Özbekistan Bölgeler Arası Forumu'na katıldı.

Pazar-pazartesi günlerinde gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Özbekistan Senatosu Başkanı Tenzile Narbayeva ve Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev ile bir araya gelen Shen, Başbakan Yardımcısı Züleyha Mahkamova ile de dostane temaslarda bulundu.

Shen, her türlü koşulda geçerli Çin-Özbekistan kapsamlı stratejik ortaklığının, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in stratejik rehberliğinde yeni dönemde hızlı bir gelişme yoluna girdiğini vurguladı.

Shen, iki cumhurbaşkanı tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, çok yönlü karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, halklar arası etkileşimleri teşvik etmek, birlikte daha yüksek bir başlangıç noktasından ortak geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan topluluğu inşa etmek ve iki ülke ve halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Özbekistan ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aripov ise Shen'den Çin Başbakanı Li Qiang'a en içten selamlarını iletmesini istedi. Özbekistan ve Çin'in karşılıklı faydaya odaklanan iyi ortaklar ve birbirini destekleyen iyi dostlar olduğunu söyleyen Aripov, ticaret, yatırım, kültür ve yerel etkileşim konularında işbirliğini derinleştirmek ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaklaşa inşa etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

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