Çin, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı ve soruşturma başlatılmasını istedi

Güncel

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını ve Pakistan'dan en kısa sürede saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatmasını istediğini belirtti.

Sözcü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde 26 Mart'ta yerel saatle 13.00 sularında Çinli bir şirket tarafından inşa edilmekte olan Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait konvoya düzenlenen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildiren sözcü, hayatını kaybedenler için taziyelerini, acılı ailelere ise başsağlığı dileklerini iletti. Sözcü, Pakistan'dan olayı mümkün olan en kısa sürede kapsamlı şekilde soruşturmasını ve failleri yakalayarak adalete teslim etmesini istedi.

Sözcü, "Pakistan'ın ülkedeki Çin vatandaşları, projeleri ve kurumlarının emniyet ve güvenliğini sağlamak üzere etkili tedbirler almasını istiyoruz. Çin, sürecin takibi konusunda Pakistan ile birlikte tüm gücüyle çalışıyor" dedi.

Sözcü ayrıca, "Pakistan'daki Çin Büyükelçiliği, ülkedeki Çinli vatandaşlara ve işletmelere, yerel güvenlik durumunu yakından takip etmelerini, güvenlik önlemlerini güçlendirmelerini ve terör saldırılarına karşı ekstra güvenlik önlemi almak için ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ediyor" ifadesini kullandı.

Çin ve Pakistan'ın her koşulda stratejik işbirliği ortakları ve sağlam dostlar olduğuna işaret eden sözcü, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'ın sosyoekonomik kalkınmasına büyük katkı sağladığını ve Çin-Pakistan işbirliğine zarar vermeyi hedefleyen hiçbir hamlenin asla başarılı olamayacağını ifade etti. Çin'in her türlü terörizme karşı olduğunu ve terörle mücadelede Pakistan'ı kararlılıkla desteklediğini belirten sözcü, Pakistan'daki Çin vatandaşları, projeleri ve kurumlarının emniyet ve güvenliğini tam anlamıyla sağlamak üzere Pakistan ile daha sıkı işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, 26 Mart'ta öğleden sonra Pakistan'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziyelerini iletirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Çin hükümetine başsağlığı diledi. Terör saldırısını şiddetle kınayan Şerif, teröristlerin Pakistan-Çin dostluğuna zarar vermeye yönelik alçakça çabalarının asla başarıya ulaşamayacağını söyledi. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve diğer siyasi şahsiyetler de aynı gün saldırıyı şiddetle kınayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.