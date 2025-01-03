Çin RCEP Anlaşmasına Devam Edecek

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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına taraf en büyük ekonomiye sahip ülke olarak Çin'in anlaşmayı kapsamlı ve nitelikli şekilde uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Çarşamba günü etkin şekilde uygulanmaya başlamasının üçüncü yıldönümü kutlanan anlaşma, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkenin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil toplam 15 ülkeyi kapsıyor.

Mao Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde serbest ticaretin geliştirilmesini teşvik etmek, ayrıca ortak kalkınma ve refaha ulaşmak için RCEP'i uygulamaya devam edeceğini ifade etti.

RCEP'in en büyük nüfusa, ticaret ölçeğine ve kalkınma potansiyeline sahip serbest ticaret bölgesi olduğuna işaret eden Mao, anlaşmanın Asya-Pasifik'teki bölgesel ekonomik entegrasyona daha fazla canlılık kattığını, ülkelere pazar fırsatları getirdiğini ve uluslararası toplumun çok taraflılığa olan güvenini arttırdığını belirtti.

Asya Kalkınma Bankası tarafından yapılan çalışmaya göre RCEP'in, bölgesel gelire yıllık 245 milyar ABD doları, istihdama ise 2,8 milyon iş ekleyerek üye ülkelerin ekonomik gelirlerini 2030 yılına kadar yüzde 0,6 oranında arttırması bekleniyor.