Çin, Rusya ile Ticari İlişkilerini Savundu

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MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, petrol ve doğalgaz ticareti yoluyla Rusya'yı destekledikleri iddiasını reddederek Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin normal şekilde sürdüğünü söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Dünyada Çin" adlı oturumda açılış konuşması yaparak soruları yanıtladı.

Çin ve Rusya'nın uzun bir ortak sınıra sahip komşu iki büyük ülke olduğunu belirten Wang, iki ülkenin geçmişteki zorlu dönemlerden ders çıkararak yeni bir dönem için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını keşfedip geliştirdiğini ifade etti. Wang, bu ortaklığın ittifak yapmama, çatışmama ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine dayandığını kaydetti.

Çin ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin normal şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Wang, Çin'in Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını durdurması durumunda ortaya çıkacak boşluğu nasıl dolduracağını ve 1,4 milyarlık nüfusunun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını sordu.