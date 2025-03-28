Çin-Rusya İlişkileri Gelişiyor

MOSKOVA, 28 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının önemli bir unsuru olan halklar arası etkileşimin istikrarlı şekilde gelişme kaydettiğini söyledi.

Zaharova, perşembe günkü basın toplantısında son yıllarda iki ülke arasında eğitim alanında gerçekleştirilen etkileşimin sürekli arttığını, üniversiteler arasındaki ilişkilerin genişlediğini ve sağlık, spor ve bilgi sektörlerindeki işbirliğinin yoğunlaştığını belirtti. Sözcü, karşılıklı turist akışındaysa önemli artış kaydedildiğini sözlerine ekledi.

2024-2025 yıllarının Çin-Rusya Kültür Yılları olarak belirlendiğini hatırlatan Zaharova, bu kapsamda düzenlenen birçok farklı etkinliğin her iki ülke halkından büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Zaharova, bu etkinliklerin sadece kültürel etkileşimi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve halklar arasındaki yakın temasların sürdürülmesine de katkı sağladığını dile getirdi.

Sınır ötesi seyahatin kolaylaştırılmasının büyük önem taşıdığını ve bu konunun her iki hükümet için de bir öncelik olduğunu belirten Zaharova, "Bu konuda Çinli ortaklarımızla işbirliğini sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.