Çin-Rusya İşbirliği Üçüncü Tarafı Hedeflemiyor

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BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir şekilde üçüncü bir tarafın etkisine açık olmadığını söyledi.

Guo cuma günkü olağan basın toplantısında son dönemde Moskova- Washington ilişkilerinde görülen olası iyileşme işaretlerinin, Rusya ile Çin arasındaki mevcut işbirliğini bazı açılardan etkileyip etkilemeyeceğine için değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Rusya'nın yeni bir dönem için kapsamlı stratejik koordinasyon ortakları olduğunu kaydeden Guo, son yıllarda iki liderin stratejik kılavuzluğunda ikili ilişkilerin dış huzursuzlukların üstesinden geldiğini, sağlam ve istikrarlı büyüme sergilediğini ve tarihteki en iyi seviyesine ulaştığını söyledi.

Sözcü, Çin'in ittifak yapmama, çatışmama ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine bağlı kalmak, kalıcı iyi komşuluk ve dostluğu sağlamlaştırmak, kapsamlı stratejik koordinasyonu ilerletmek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.