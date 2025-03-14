Çin, Rusya ve İran'dan Nükleer Program Üzerine Ortak Açıklama

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin, Rusya ve İran, İran'ın nükleer programıyla ilgili Beijing'de düzenlenen üçlü toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Açıklamaya göre üç ülke yetkilileri arasında 14 Mart'ta yapılan toplantı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun başkanlık ettiği toplantıya Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katıldı.

Toplantıda İran'ın nükleer programına ilişkin son durum ve yaptırımların kaldırılması hakkında derinlemesine görüşmelerde bulunan Çin, Rusya ve İran, hukuka aykırı olan tek taraflı tüm yaptırımların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üç ülke, bu konuda karşılıklı saygı ilkesine dayalı siyasi ve diplomatik girişim ile diyaloğun tek geçerli ve uygulanabilir seçenek olduğunu yineleyerek, ilgili taraflara mevcut durumun temelinde yatan nedenleri ele alma ve yaptırım, baskı veya güç tehditlerinden vazgeçmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ve bu kararda belirlenen zaman çizelgesinin önemini vurgulayan üç ülke, diplomatik çabalar için uygun ortam ve koşulların yaratılması amacıyla ilgili taraflara durumu tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Üç ülke, uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin temel taşı olan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın desteklenmesinin önemini yineledi. Çin ve Rusya, İran'ın nükleer programının sadece barışçıl amaçlara yönelik olduğunu ve nükleer silah geliştirmeye yönelik olmadığını yinelemesini memnuniyetle karşıladı. Ayrıca İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ve Kapsamlı Koruma Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyma taahhüdünden duyulan memnuniyet ifade edildi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürme politikasını destekleyen Çin ve Rusya, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Üç ülke, tüm ülkelerden UAEA'nın teknik, objektif ve tarafsız çalışmalarına zarar verecek her türlü eylemden kaçınmalarını istedi.

İran ve Rusya, Beijing'deki toplantıya ev sahipliği yaptığı ve yapıcı rol oynadığı için Çin'e teşekkür etti. Üç ülke, yakın istişare ve işbirliğini gelecekte de sürdürme konusunda uzlaştı.

Ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunan Çin, İran ve Rusya, BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi uluslararası örgütler ve çok taraflı platformlardaki koordinasyonlarını sürdürme ve güçlendirme konusunda mutabık kaldı.