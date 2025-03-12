Çin, Rusya ve İran Nükleer Toplantısı Yapacak

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin, Rusya ve İran arasında İran'ın nükleer meselesine ilişkin toplantı 14 Mart'ta Beijing'de gerçekleştirilecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun başkanlık edeceği toplantıya Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov Sergey Aleksiyeviç ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katılacak. Sözcü, tarafların İran'ın nükleer meselesi ve tarafları ilgilendiren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.