Çin, Rusya'yı Siber Hedef Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin, Rusya'yı Siber Hedef Almaya Devam Ediyor

20.06.2025 14:10
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Uzmanlar, Çin'in Rusya'yı siber olarak hedef alarak askeri bilgilere erişim sağlama çabalarını artırdığını belirtiyor.

Çin hükümeti bağlantılı grupların, Rus şirketlerini ve hükümet kurumlarını Rusya- Ukrayna savaşının başlangıcından beri artan şekilde siber olarak hedef aldığı öne sürüldü.

The New York Times'a (NYT) konuşan siber güvenlik uzmanları, Çin'in Rusya'yı siber olarak hedef almasına ilişkin iddialarda bulundu.

Söz konusu iddialarda, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Çin hükümeti bağlantılı grupların "askeri bilgilere" erişebilmek amacıyla Rus şirketlerini ve hükümet kurumlarını "hacklediği" ifadesi yer aldı.

Mayıs 2022'de arttığı belirtilen söz konusu saldırıların durmadan sürdüğünü öne süren uzmanlar, bunun, iki ülke liderinin ilişkilerinin "olumlu" gittiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Uzmanlar söz konusu durumun, iki ülke arasındaki ortaklığa rağmen Çin'in Rusya'yı "savunmasız bir hedef" olarak gördüğü anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılar "askeri" bilgileri ele geçirmeyi hedefliyor

Tayvan merkezli bir siber güvenlik araştırma firması TeamT5'a göre, "Sanyo" adıyla bilinen bir grup 2023'te, büyük Rus mühendislik firmalarının e-posta adreslerini taklit ederek nükleer denizaltılara ilişkin bilgilere ulaşmaya çalıştı.

Söz konusu saldırının Çin hükümeti bağları olduğunu iddia eden TeamT5, saldırıyı geçen sene keşfettiklerini açıkladı.

Başka bir siber güvenlik şirketi olan Palo Alto Networks ise Çin hükümeti tarafından fonlanan grupların, Rusya'nın savunma, sanayi, teknoloji ve imalat sektörlerinin temel taşı olan devlet kurumu Rostec'i hedef aldığını ve uydu haberleşmesi, radar ve elektronik harp konularında bilgi arayışında olduğunu iddia etti.

Rus siber güvenlik firması Positive Technologies, söz konusu saldırılarda Çin devleti destekli hackerlar tarafından yaygın olarak kullanılan ve "Deed RAT" olarak bilinen aracın yer aldığını savundu.

"Mustang Panda"

TeamT5 araştırmacılarından Che Chang, Güneydoğu Asya ülkelerinde yürüttüğü siber casusluk faaliyetleriyle bilinen "Mustang Panda" adlı hacker grubunun da Rusya'ya yönelik saldırılarda rol oynadığını belirtti.

Siber güvenlik şirketi Sophos'un yetkililerinden Rafe Pilling, "Mustang Panda" hakkında detaylı bilgilere ulaşılamadığını, öte yandan bu grubun, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında faaliyet gösterdiğinin bilindiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından faaliyet alanını Rusya'ya da genişleten grubun hareketlerini yıllardır takip ettiğini söyleyen Pilling, bu grubun Çin hükümeti tarafından desteklendiğini düşündüğünü belirtti.

Pilling, "Gözlemlediğimiz saldırılar genellikle politik ve askeri istihbaratı hedef alıyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan uzmanlar bu saldırıların Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde de gerçekleştiğini ancak bu tarihten sonra hız kazandığını aktardı.

Rusya "endişeli"

Her ne kadar Rus yetkililer söz konusu saldırılara ilişkin kamuya açık bir şekilde konuşmasa da NYT'nin ulaştığı Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) raporunda Rusya'nın bu durumdan "endişeli" olduğu iddia edildi.

Çin'den "düşman" olarak bahsedildiği öne sürülen söz konusu raporda, Çin'in, Rusya'nın "savunma ve teknoloji" alanındaki uzmanlığının peşinde olduğuna işaret ediliyor.

Raporda ayrıca, Çin'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki deneyimlerinden ders çıkarmaya çalıştığı ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Rusya'yı Siber Hedef Almaya Devam Ediyor - Son Dakika

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