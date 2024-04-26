Çin Savunma Bakanı ile ABD Savunma Bakanı Arasındaki Görüşme Olumlu Sonuçlar Verdi

Güncel

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında kısa süre önce gerçekleştirilen video görüşmesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin genel istikrarının korunması açısından olumlu anlam ifade ettiğini belirtti.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'daki video görüşmesine ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Dong ve Austin'in görüşmede Çin ile ABD arasındaki devlet ve ordu ilişkileri, Taiwan sorunu, Güney Çin Denizi meselesi ve ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası sıcak gündem konularında samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Wu, görüşmeden olumlu ve tatbiki sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Wu, iki ülke liderinin vardığı mutabakatın hayata geçirilmesi açısından görüşmenin iki ordu tarafından atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İki ordunun geçen yılın sonundan bu yana bir dizi etkileşim ve işbirliği yürüttüğünü söyleyen Wu, bu durumun ise ilişkilerin istikrara kavuşturulması ve iyileştirilmesinde olumlu rol oynadığını vurguladı.

Wu, ABD tarafının Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını ve ikili ilişkilerde hakiki anlamda dengeleyici unsurlar olarak hizmet etmek üzere çatışma ve cepheleşmenin olmadığı, açık ve faydalı işbirliği ile kademeli olarak artan karşılıklı güvenin söz konusu olduğu, eşitlik ve saygı temelinde bir ordular arası ilişki kurmasını umduklarını söyledi.