Çin Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde 'sorun çıkardığını' savundu - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde 'sorun çıkardığını' savundu

Çin Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde 'sorun çıkardığını' iddia etti. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ülkeler arasındaki savunma işbirliğinin bölgesel barış ve istikrarı bozmaması gerektiğini belirtti. ABD'nin Filipinler'e destek vermesi ve Japonya ile Filipinler'in deniz tatbikatı yapması sonrasında yapılan açıklama geldi.

17.08.2024 11:19
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Çin Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde "sorun çıkardığını" savundu.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD ve Japonya'nın faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu ülkeleri Güney Çin Denizi'nde "sorun çıkarmakla" suçlayan Zhang, "Çin, ülkeler arasındaki savunma işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması veya bölgesel barış ve istikrarı bozmaması gerektiğine inanmaktadır." ifadesini kullandı.

Zhang, "kasıtlı ihlal ve provokasyonlara karşı egemenliğin korunması için meşru karşı önlemler alınacağını" öne sürdü.

Sözcünün bu açıklaması, ABD'nin 30 Temmuz'da Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin modernizasyon programı için 500 milyon dolar destek vereceğini duyurması ve Filipinler ile Japonya'nın 2 Ağustos'ta tartışmalı Güney Çin Denizi'nde ilk ikili deniz tatbikatını gerçekleştirmesinin ardından geldi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde 'sorun çıkardığını' savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde 'sorun çıkardığını' savundu - Son Dakika
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