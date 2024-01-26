 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Savunma Bakanlığı: Sınır anlaşmazlığı Çin-Hindistan ilişkilerini temsil etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Savunma Bakanlığı: Sınır anlaşmazlığı Çin-Hindistan ilişkilerini temsil etmiyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığının eski bir mesele olduğunu ancak ikili ilişkilerin bütününü temsil etmediğini belirtti. Wu, Hindistan'ın sınır meselesini ilişkilerin geneliyle ilişkilendirmesinin mantıksız ve uygunsuz olduğunu söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı: Sınır anlaşmazlığı Çin-Hindistan ilişkilerini temsil etmiyor
26.01.2024 - 16:10,
Abone Ol

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, sınır anlaşmazlığının Çin ve Hindistan arasındaki eski bir mesele olduğunu ancak ikili ilişkilerin bütününü temsil etmediğini belirtti.

Wu, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın, Çin'in 2020'de ikili mutabakatı ihlal ederek Fiili Kontrol Hattı'na çok sayıda askeri güç yığdığına ve böylece Galwan Vadisi'ndeki çatışmayı tetiklediğine yönelik ifadeleriyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Galwan Vadisi'nin, Fiili Kontrol Hattı'nın batı kolunun Çin tarafında bulunduğuna işaret eden Wu, söz konusu olayın Hindistan'ın ikili mutabakatı ihlal etmesi ve tek taraflı provokasyonlarda bulunması nedeniyle meydana geldiğini, dolayısıyla sorumluluğun tamamen Hindistan'a ait olduğunu söyledi.

Wu, Çin ve Hindistan'ın son üç yılda askeri ve diplomatik kanallar aracılığıyla iletişim ve koordinasyonu sürdürdüğünü ifade etti.

Wu, bugüne kadar kolordu komutanları düzeyinde 20 toplantı gerçekleştiren iki ordunun Galwan Vadisi, Pangong Gölü, Hot Springs ve Jianan Daban geçidi olmak üzere dört noktayı silahsızlandırarak sınır boyunca gerilimin azaltılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, "Hindistan'ın sınır meselesini ilişkilerin geneliyle ilişkilendirmesi hem mantıksız hem de uygunsuz. Bu yaklaşım iki ülkenin müşterek çıkarlarına aykırı" dedi.

Wu, "Hindistan'ın aynı hedef doğrultusunda Çin ile birlikte çalışmasını, stratejik karşılıklı güveni artırmasını, farklılıkları uygun şekilde ele almasını ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumasını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, India, Savunma, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı: Sınır anlaşmazlığı Çin-Hindistan ilişkilerini temsil etmiyor - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti Sözcüsü: İsrail'in soykırım politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınmalı
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı: Sınır anlaşmazlığı Çin-Hindistan ilişkilerini temsil etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement