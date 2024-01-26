Çin Savunma Bakanlığı: Sınır anlaşmazlığı Çin-Hindistan ilişkilerini temsil etmiyor

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, sınır anlaşmazlığının Çin ve Hindistan arasındaki eski bir mesele olduğunu ancak ikili ilişkilerin bütününü temsil etmediğini belirtti.

Wu, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın, Çin'in 2020'de ikili mutabakatı ihlal ederek Fiili Kontrol Hattı'na çok sayıda askeri güç yığdığına ve böylece Galwan Vadisi'ndeki çatışmayı tetiklediğine yönelik ifadeleriyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Galwan Vadisi'nin, Fiili Kontrol Hattı'nın batı kolunun Çin tarafında bulunduğuna işaret eden Wu, söz konusu olayın Hindistan'ın ikili mutabakatı ihlal etmesi ve tek taraflı provokasyonlarda bulunması nedeniyle meydana geldiğini, dolayısıyla sorumluluğun tamamen Hindistan'a ait olduğunu söyledi.

Wu, Çin ve Hindistan'ın son üç yılda askeri ve diplomatik kanallar aracılığıyla iletişim ve koordinasyonu sürdürdüğünü ifade etti.

Wu, bugüne kadar kolordu komutanları düzeyinde 20 toplantı gerçekleştiren iki ordunun Galwan Vadisi, Pangong Gölü, Hot Springs ve Jianan Daban geçidi olmak üzere dört noktayı silahsızlandırarak sınır boyunca gerilimin azaltılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, "Hindistan'ın sınır meselesini ilişkilerin geneliyle ilişkilendirmesi hem mantıksız hem de uygunsuz. Bu yaklaşım iki ülkenin müşterek çıkarlarına aykırı" dedi.

Wu, "Hindistan'ın aynı hedef doğrultusunda Çin ile birlikte çalışmasını, stratejik karşılıklı güveni artırmasını, farklılıkları uygun şekilde ele almasını ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumasını umuyoruz" diye konuştu.