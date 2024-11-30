Çin, Scarborough Sığı'nda Devriye Faaliyeti Başlattı - Son Dakika
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Çin, Scarborough Sığı'nda Devriye Faaliyeti Başlattı

Çin, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı'nda sahil güvenlik devriyesi yapıyor.

30.11.2024 19:46
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Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde sahil güvenlik devriyesi yaptığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği Scarborough Sığı'nın kara suları ve çevresindeki sularda "kanun koruma faaliyetlerinin güçlendirildiği" belirtildi.

Açıklamada, devriye faaliyetinin, "ilgili sular üzerinde kontrolü güçlendirmeyi, ulusal sınır egemenliğini, denizlerdeki hakları ve çıkarları kararlılıkla savunmayı" amaçladığı ifade edildi.

Devriye faaliyeti, Çin ordusunun 28 Kasım'da düzenlediği tatbikatın ardından geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgede deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı "muharebe hazırlık devriyesi" yapıldığı bildirilmişti.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin refisin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, Denizcilik, Filipinler, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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