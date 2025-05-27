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Çin Seramikleri Türkiye Pazarında

Çin Seramikleri Türkiye Pazarında
27.05.2025 19:33
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Beiliu'dan kaliteli seramik yemek takımları, Türkiye'ye gönderilmeye başlandı.

NANNİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Beiliu kentindeki seramik üretim atölyesinde çok sayıda işlemden geçirilerek özenle üretilen seramik yemek takımları kısa süre içinde yerel dış ticaret şirketleri aracılığıyla Türkiye pazarına da sunulacak.

Guangxi Beiliu Ruianhang Porselen Limited Şirketi Başkanı Liang Shibin, "Bu yıl ticaret ortaklarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz. Yılın ilk yarısında günlük kullanıma yönelik olanlar başta olmak üzere Türkiye'ye birkaç konteyner seramik ürünü gönderdik. Türkiye ile ekonomik ve ticari işbirliğini daha da genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Yurtdışına gönderilen Çin porselenlerinin anavatanı olan Yulin kentine bağlı ilçe düzeyinde bir kent olan Beilun, eski zamanlarda seramiğin başkenti olarak bilinirken, günümüzde ise Çin'in ünlü seramik kenti olarak anılıyor.

Beiliu aynı zamanda Çin'de Lingnan seramik kültürünün doğduğu yerlerden biri. Tarihi kayıtlara göre, refah döneminde her yıl on milyonlarca parça muhteşem güzellikte porselen Xijiang Nehri yoluyla Guangzhou dışına çıkarılarak Deniz İpek Yolu aracılığıyla okyanusun diğer tarafında satılıyordu.

Şirketin seramik sergi salonunda, Zhuang sırma baskılı çaydanlık, geometrik çizgileriyle öne çıkan sade yemek tabağı, çiçek desenli seramik çorba kasesi gibi enfes seramik parçalar görülebilir. Bu seramik ürünler, antik ve modern zamanların harmanlanması ile Çin ve yabancı kültürlerin iç içeliğinin sessiz tanıkları.

Liang, "Türkiye'deki müşteriler, kenarları çiçek ve altın süslemeli seramik ürünlerden hoşlanıyor. Biz de müşterilerimizin bu tercihleri doğrultusunda çeşitli ürünler tasarladık" dedi.

Üç yıl önce Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda ürünleriyle ilgilenen üç Türk şirketiyle tanışan Liang, Beiliu'da gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve yerinde incelemenin ardından bu Türk şirketleriyle işbirliği yapıldığını belirtiyor.

Liang, "Türkiye'den neredeyse her yıl sipariş alıyoruz ve Türkiye'ye toplam değeri yaklaşık 7 milyon yuan olan 10 konteyner dolusu ürün gönderdik" dedi.

Türkiye'den Perotti Züccaciye Anonim Şirketi'nin Genel Müdürü Salih Sefa Aybirdi ise Beiliu seramiklerinin kaliteli olduğu, yüksek üretim teknolojisiyle üretildiği ve farklı tarzlara sahip olduğu görüşünde. Aybirdi, ileride Beiliu seramik işletmeleriyle etkileşimi güçlendirmeyi ve seramik alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi planlıyor.

Liang, ekibinin son yıllarda yurtdışı pazarları aktif olarak keşfetmesine öncülük ediyor. Bu yılki Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda, seramik ürünleri pek çok yabancı katılımcının ilgisini çekmiş. Onlar da fuarda ürünleriyle ilgilenen Türk şirketlerle iletişimi devam ettirmiş.

Yetkili, "Son yıllarda Beiliu ve Türkiye arasındaki seramik işbirliğinin giderek arttığını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Beiliu'dan Türkiye'ye her yıl yaklaşık 200 konteyner dolusu ürün ihraç ediliyor" dedi.

Liang, seramiklerin günümüzde sadece günlük ihtiyaç değil, aynı zamanda sanat eseri olduğunu düşünüyor. Seramiklerin, Çin ile yabancı ülkeler arasındaki kültürel etkileşim için de bir köprü ve bağlantı işlevi gördüğüne inanan Liang, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni porselenlerle tecrübe ettik ve Çin kültürünün seramikler aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunduk" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin giderek yakınlaşmasıyla ekonomi, ticaret ve beşeri bilimler alanlarındaki etkileşimler de giderek arttı. Liang son dönemde Türk müşterilerle seramik işbirliğini geliştirme yolları ve çoklu kanallar aracılığıyla denizaşırı müşteri kaynaklarını artırma konuları üzerinde kafa yoruyor.

Liang, Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli bir ortağı olduğu görüşünde. Liang'a göre Türkiye, son yıllarda hızla gelişen ekonomisi ve sürekli olarak optimize edilen yatırım ortamıyla yükselen piyasalarda yatırım için cazibe noktası haline geldi.

Liang, bundan sonra da hem çevrimiçi olarak, hem de olası Türk müşterilerini ülkesine şahsen davet ederek Türkiye ile ekonomik ve ticari işbirliğini ve etkileşimi artırmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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