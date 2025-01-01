Çin Sinema Gişesi 2024'te 42,5 Milyar Yuan

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Çin'de sinemalardaki gişe hasılatının 2024 yılında 42,5 milyar yuan (5,82 milyar dolar) olduğu bildirildi.

Çin Film Akademisinin yayımladığı verilere göre, yıl boyunca 1 milyardan fazla bilet satılırken gişe hasılatı 42,5 milyar yuana ulaştı.

Yerli filmler, 33,4 milyar yuan (4,58 milyar dolar) gelirle toplam hasılatın yüzde 78,68'ini elde etti. Yıl içinde 79 film 100 milyon yuan (13,7 milyon dolar) hasılatı aşarken bunların 55'i yerli yapımlar oldu.

Çin'de 2024'te 4 bin 600 yeni sinema salonu hizmete girerken toplam perde sayısı 90 bin 968'e çıktı.