Çin-Sırbistan Ticaret Forumu Belgrad'da Düzenlendi - Son Dakika
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Çin-Sırbistan Ticaret Forumu Belgrad'da Düzenlendi

Çin-Sırbistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu, iki ülke arasında ticari ilişkileri güçlendirdi.

21.03.2025 14:26
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BELGRAD, 21 Mart (Xinhua) -- Çin- Sırbistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu, iki ülkeden 200'den fazla temsilcinin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi. Perşembe günü gerçekleştirilen forum, katılımcılara ticaret, yatırım ve yükselen sektörlerdeki yeni fırsatları keşfetme fırsatları sundu.

Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez, forumu ticari işbirliğini teşvik etme ve somut ortaklıklar kurmaya yönelik değerli bir platform diye nitelendirerek, Çin'in şu anda Sırbistan'ın en büyük ithalat kaynağı ve küresel olarak üçüncü en büyük ihracat adresi olduğunu söyledi.

Cadez, "Sadece Sırbistan ve Çin ticaret odaları arasında değil, aynı zamanda üye şirketlerimiz arasında da daha yoğun ve gelişmiş işbirliğine yönelik yeni bir aşamaya geçiyoruz" dedi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin ise Çin ve Sırbistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesinde üst düzey stratejik işbirliğinin öneminin altını çizdi. Ren, teknolojik inovasyon, ileri imalat, yeşil enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka alanları başta olmak üzere Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yüksek kaliteli işbirliğini teşvik etme kararlılıklarını yineledi.

Sırbistan işletmelerini 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na katılmaya davet eden Ren, Sırbistan'ın 2027 Belgrad İhtisas Fuarı'na ev sahipliği yapması konusundaki desteklerini vurguladı.

Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming de iki ülkenin uzun zamandır karşılıklı güven ve kazan-kazan işbirliğine dayalı bir ilişki sürdürdüğünü belirterek, Çin ve Sırbistan arasındaki ikili ticaretin 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 7,46 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Sırbistan Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı avantajlara atıfta bulunarak, Çinli şirketlerin Sırbistan'daki varlığının giderek arttığını vurguladı. Mesarovic, Sırbistan işletmelerinin artık "Sırbistan Yapımı" markası altında ürünlerini Çin'e ihraç etmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğunu belirtti ve bu ürünlerin Çin pazarında kalite ve güvenilirlikleriyle giderek daha fazla tanındığını ekledi.

Forum çerçevesinde Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ile Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında tahkim işbirliği anlaşması imzalandı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen forumda çeşitli sektörlerden Çinli ve Sırbistanlı şirketler arasında bir dizi iş görüşmesi de gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Sırbistan Ticaret Forumu Belgrad'da Düzenlendi - Son Dakika

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