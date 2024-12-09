Çin, Suriye'deki Gelişmeleri Takip Ediyor

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BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkede istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Suriye'de rejim karşıtı güçler, başkent Şam'a girerek Suriye hükümetinin düştüğünü ilan etti.

Sözcü, konuya ilişkin pazar günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin, Suriye'den ayrılmak isteyen Çin vatandaşlarının ülkeyi güvenli ve düzenli şekilde terk edebilmesine aktif şekilde yardımcı olduğunu, Suriye'de kalanlarla ise irtibatını sürdürerek güvenliklerini sağlama konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Sözcü, Suriye'de ilgili taraflara ülkedeki Çin kurumları ve personelinin emniyet ve güvenliğini sağlama çağrısı yaptıklarını da kaydetti.

Sözcü, Suriye'deki Çin Büyükelçiliği'nin halen faal olduğunu ve görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, ihtiyaç halindeki tüm Çin vatandaşlarına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.