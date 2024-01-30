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Çin, Suriye'ye iletişim ekipmanı bağışladı - Son Dakika
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Çin, Suriye'ye iletişim ekipmanı bağışladı

Çin, Suriye'de savaş sırasında hasar gören telekom istasyonlarının onarılıp güçlendirilmesi için yaklaşık 10 milyon ABD doları tutarında iletişim ekipmanı bağışladı. Bağışlanan ekipman, Şam'ın kırsal kesimleri, Halep, Hama ve Deyrizor'daki 26 büyük baz istasyonunu donatarak 100.000'den fazla aileye ses ve internet hizmetleri sunacak. Proje ayrıca yaklaşık 1.000 yeni istihdam yaratmayı ve yerel ekonomiyi iyileştirmeyi hedefliyor.

Çin, Suriye\'ye iletişim ekipmanı bağışladı
30.01.2024 - 11:10,
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ŞAM, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin, Suriye'de savaş sırasında hasar gören telekom istasyonlarının onarılıp güçlendirilmesi için yaklaşık 10 milyon ABD doları tutarında iletişim ekipmanı bağışladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Pazartesi günü düzenlenen teslim töreninde Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad Muhammed el-Hatib ve Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei hazır bulundu.

Çin Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bağışlanan partideki ekipmanın Şam'ın kırsal kesimleri, Halep, Hama ve Deyrizor olmak üzere dört vilayetteki 26 büyük baz istasyonunu donatacağı ve 100.000'den fazla aileye ses ve internet hizmetleri sunacağı belirtildi.

Açıklamada, projedeki kurulum ve bakım işlerinin söz konusu bölgelerde yaklaşık 1.000 yeni istihdam yaratmasının, böylece yerel ekonomiyi ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirmesinin beklendiği kaydedildi.

El-Hatib, söz konusu bağışın, terörün harap ettiği bölgelerde temel hizmetlerin ve iletişimin eski haline getirilmesinde, daha güçlü bir yerel ekonominin inşa edilmesinde ve yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönüşünün dolaylı olarak kolaylaştırılmasında kilit rol oynayacağını söyledi.

Çin'in, Suriye halkının ihtiyaçlarına göre daha fazla yardımda bulunma kararlılığını dile getiren Shi ise Çin ile Suriye arasındaki tarihi ve ayrıcalıklı ilişkilere vurgu yaptı.

Kaynak: Xinhua
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