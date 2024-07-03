Çin, Taiwan'ın bağımsızlığı için cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyor

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BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, "Taiwan'ın bağımsızlığı" için direten ayrılıkçılara cezai yaptırım uygulanmasına ilişkin olarak anakara tarafından yayımlanan son adli yönergenin Taiwanlı yurttaşları hedef almadığını belirtti.

Chen, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bu adli belgeyi kasıtlı olarak yanlış yorumlamadığı ve Taiwan Boğazı'nda gerilimi tırmandırmaya çalıştıklarına ilişkin bir yorum üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Parti yetkililerinin, Taiwan vatandaşlarının çoğunluğunu "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılarla kasıtlı olarak birbirine karıştırdığını, korku yaratmaya ve kamuoyunu etkilemeye kalkıştığını belirten Chen, bu hamlelerin hepsinin kötü niyetli olduğunu söyledi.

Chen, "Her zaman olduğu gibi, Taiwanlı yurttaşlarımızın Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğine katılmalarını, ayrıca anakaraya yönelik anlayışlarını geliştirmelerini destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Çinli yetkililer 21 Haziran'da, ayrılıkçı eylemleri gerçekleştiren ya da tahrik eden "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçılara cezai yaptırımlar uygulanmasına ilişkin bir dizi yönerge yayımlayarak, ilgili davalarda idam cezası ve gıyaben yargılamanın önünü açmıştı.

Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Devlet Güvenliği Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa çıkardığı yönerge, yayımlandığı an yürürlüğe girdi.