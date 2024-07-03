Çin, Taiwan'ın bağımsızlığı için cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Taiwan'ın bağımsızlığı için cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın bağımsızlığı için direten ayrılıkçılara cezai yaptırım uygulanmasına ilişkin olarak anakara tarafından yayımlanan son adli yönergenin Taiwanlı yurttaşları hedef almadığını belirtti. Chen, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bu adli belgeyi kasıtlı olarak yanlış yorumlamadığı ve Taiwan Boğazı'nda gerilimi tırmandırmaya çalıştıklarına ilişkin bir yorum üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

03.07.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, "Taiwan'ın bağımsızlığı" için direten ayrılıkçılara cezai yaptırım uygulanmasına ilişkin olarak anakara tarafından yayımlanan son adli yönergenin Taiwanlı yurttaşları hedef almadığını belirtti.

Chen, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bu adli belgeyi kasıtlı olarak yanlış yorumlamadığı ve Taiwan Boğazı'nda gerilimi tırmandırmaya çalıştıklarına ilişkin bir yorum üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Parti yetkililerinin, Taiwan vatandaşlarının çoğunluğunu "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçılarla kasıtlı olarak birbirine karıştırdığını, korku yaratmaya ve kamuoyunu etkilemeye kalkıştığını belirten Chen, bu hamlelerin hepsinin kötü niyetli olduğunu söyledi.

Chen, "Her zaman olduğu gibi, Taiwanlı yurttaşlarımızın Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğine katılmalarını, ayrıca anakaraya yönelik anlayışlarını geliştirmelerini destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Çinli yetkililer 21 Haziran'da, ayrılıkçı eylemleri gerçekleştiren ya da tahrik eden "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçılara cezai yaptırımlar uygulanmasına ilişkin bir dizi yönerge yayımlayarak, ilgili davalarda idam cezası ve gıyaben yargılamanın önünü açmıştı.

Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Devlet Güvenliği Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa çıkardığı yönerge, yayımlandığı an yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua

Söz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'ın bağımsızlığı için cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:00:39. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Taiwan'ın bağımsızlığı için cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement