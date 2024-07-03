Çin, Taiwan'ın bağımsızlık girişimlerini cezalandıracak

Güncel

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, tek Çin ilkesine meydan okuyan ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki yurttaşları kışkırtan her türlü eylemin kesinlikle cezalandırılacağını ve başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

Chen, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Lai Ching-te ile Taiwan'ın anakara işleri konseyinden bir yetkilinin kısa süre önce gündeme getirdiği ayrılıkçı söylemle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Lai'nin Taiwan bölgesinin yeni lideri olarak göreve başladığından bu yana, çarpıtılmış gerçeklere ve hukuki zemine dayalı sözde "iki devlet" teorisini açıkça savunduğuna işaret eden Chen, bu durumun Taiwan Boğazı'nın iki yakasında şiddetli bir memnuniyetsizliğe ve sıkı muhalefete yol açtığını söyledi.

Chen, Lai'nin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik aldatıcı söylemlerinin ne Taiwan'da halkı kandırmaya yeteceğini ne de Lai'nin "Taiwan bağımsızlığı" için çalışan ve sorun çıkaran biri olduğu gerçeğini örtbas edeceğini vurguladı.

Tarih ve hukuk göz önünde bulundurulduğunda Taiwan bölgesinin açık şekilde Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyen Chen, Taiwan Boğazı'nın iki yakası henüz tamamen birleşmemiş olsa da Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünün hiçbir zaman bölünmediğini ve bölünmesine asla izin verilmeyeceğini söyledi. Chen ayrıca, Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olma statüsünün hiçbir zaman değişmediğini ve değişmesine de asla izin verilmeyeceğini kaydetti.