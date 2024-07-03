Çin, Tayvan bandıralı balıkçı teknesini alıkoydu - Son Dakika
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Çin, Tayvan bandıralı balıkçı teknesini alıkoydu

Çin Sahil Güvenliği, Tayvan bandıralı bir balıkçı teknesini alıkoydu. Çin Sahil Güvenliği'ne ait 3 gemi, yasa dışı avlandığı gerekçesiyle tekneyi çevreleyerek alıkoyarken, 5 balıkçı gözaltına alındı. Tayvan Sahil Güvenliği, tekneyi kurtarmak için bölgeye gönderdiği üç gemiye rağmen Çin gemilerinden tekneyi ve balıkçıları serbest bırakmasını talep etti fakat çağrılarına karşılık alamadı. Tayvanlılar, Çin'in bölgeye 4 gemi daha göndermesi üzerine takibi bırakmak zorunda kaldı. Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü, teknenin av yasağı döneminde trol ağı kullandığı gerekçesiyle alıkonulduğunu açıkladı. Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı ise Çin makamlarıyla temas kuracaklarını belirtti.

03.07.2024 18:31
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Çin Sahil Güvenliğinin, kara sularına giren Tayvan bandıralı balıkçı teknesini Kinmen Adası açıklarında alıkoyduğu bildirildi.

Tayvan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, Tayvan'ın kontrolündeki Pınghu Adaları'na kayıtlı "Da Jin Man No.88" balıkçı teknesi, Kinmen Adası çevresindeki "kontrollü suların" dışında durduruldu.

Çin Sahil Güvenliğine ait 3 gemi, Çin'in kontrolündeki sularda yasa dışı avlandığı gerekçesiyle tekneyi çevreleyerek alıkoyarken, 5 balıkçı gözaltına alındı.

Tayvan Sahil Güvenliğinin tekneyi kurtarmak üzere bölgeye gönderdiği üç gemi, telsizle uyardığı Çin gemilerinden tekneyi ve balıkçıları serbest bırakmasını talep etti fakat çağrılarına karşılık alamadı.

Çin'in bölgeye 4 gemi daha göndermesi üzerine Tayvanlılar, 50 dakika süren karşılıklı restleşmenin ardından takibi bırakmak zorunda kaldı.

Geminin kaptanının ve 4 kişilik mürettebattan birinin Tayvanlı, üçünün ise Endonezyalı olduğu aktarıldı.

Av yasağı döneminde trol ağı kullandığı gerekçesiyle alıkonuldu

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, teknenin Çin'de av yasağı olan dönemde balık tutmak için trol ağı kullandığı gerekçesiyle alıkonulduğunu açıkladı.

Teknenin hareketinin balık kaynakları ve deniz ekolojisine zarar verdiğini belirten Sözcü Liu, "Fucien Eyaleti Sahil Güvenlik Birimi personeli tekneye çıkarak kontrol altına almıştır. Tayvan'dan gelerek kanun koruma faaliyetini engelleme girişimde bulunan gemiler yasalara uygun olarak uyarılmıştır." dedi.

Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Hsieh Ching-chin de balıkçı teknesinin Çin kara sularında bulunduğunu kabul ederken avlanma yasağı dönemini göz önüne alarak Çin makamlarıyla temas kuracaklarını belirtti.

Hsieh, Çinli yetkililere meseleyi ele alırken siyasi mülahazalardan kaçınmaları, gözaltı gerekçesini ivedilikle bildirmeleri ve tekne ile mürettebatın iadesi için uygun prosedürlere bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Çin ilk kez Tayvan teknesini alıkoydu

Çin'in Fucien eyaletinin Şiamın şehrine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olmasına karşın Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor.

Çin, 1999'dan bu yana balık kaynaklarını ve deniz çevresini korumak üzere mayıs-ağustos aylarında kendi kontrolündeki sularda avlanma yasağı uyguluyor ancak Çin Sahil Güvenliği, ilk kez bir Tayvan teknesini alıkoyuyor.

Bölgede 14 Şubat'ta Tayvan Sahil Güvenliği gemileri tarafından takip edilen balıkçı teknesinin alabora olması ve kazada teknede bulunan 2 Çinli balıkçının hayatını kaybetmesi, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı. Pekin yönetimi, Çin'in Ay takvimine göre yeni yılı kutladığı Bahar Bayramı tatilinde yaşanan olaya tepki gösterirken bölgedeki devriye faaliyetini artırmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: AA

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