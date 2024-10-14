Çin, Tayvan Çevresinde Devriye Geziyor - Son Dakika
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Çin, Tayvan Çevresinde Devriye Geziyor

Çin Sahil Güvenliği, Tayvan çevresinde devriye yaparak kontrolü güçlendirmeyi hedefliyor.

14.10.2024 10:01
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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği 2901, 1305, 1303 ve 2102 numaralı filolarının, Taiwan adasının çevresindeki sularda kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu devriyenin, tek Çin ilkesine uygun olarak Taiwan adası üzerindeki kontrolün yasal şekilde sağlanmasını hedefleyen tatbiki bir eylem olduğunu söyledi.

Aynı gün Fujian Sahil Güvenliği de Dongyin ve Matsu adaları yakınlarındaki sularda kapsamlı kolluk devriyeleri yürütmek üzere bir gemi filosu organize ettiğini söyledi.

Fujian Sahil Güvenliği tarafından gerçekleştirilen devriyelerin doğrulama ve tespit, güvertede denetimler ve kontrol ve uzaklaştırma operasyonları gibi eylemlere odaklandığı ifade edildi. Söz konusu faaliyetlerin, hızlı yanıt ve acil durum müdahale yeteneklerinin değerlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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