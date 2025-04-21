Çin Ticaretinde Güçlü Büyüme

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in toptan ve perakende sektörlerinin 2025 yılının ilk üç ayında güçlü ivme kaydederek ülkedeki iç talebin genişlemesine güçlü bir destek sağladığını söyledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ocak-mart döneminde Çin'in toptan ve perakende ticaretinin katma değeri, bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 3,3 trilyon yuana (yaklaşık 457,98 milyar ABD doları) ulaştı. Bu oran, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10,4'ünü teşkil ediyor.

Ayrıca söz konusu dönemde toptan satış sektöründeki temel emtia piyasalarının işlem hacminin 1,3 trilyon yuana ulaştığı, endüstriyel tüketim malları piyasalarının işlem hacminin de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 arttığı belirtildi.

Perakende sektöründeyse perakende mal satışları ilk çeyrekte geçen yıla kıyasla yüzde 4,6 artarak 11 trilyon yuana ulaştı.

Bakanlığa göre Çin'de tüketim malları takas programı kapsamında satılan yaklaşık 100,35 milyon yeni ev aletinin 40 milyondan fazlası 2025'te satıldı.